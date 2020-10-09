Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Александр Каплан скончался от COVID-19 

Павел Тиунов 1 час назад
Александр Каплан скончался от COVID-19
Фото: ТАСС
В Москве от коронавируса умер адвокат Александр Каплан, который прославился участием в деле о краже имущества Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС. Супруга юриста в настоящее время проходит лечение от COVID-19 в столичной больнице.
Печальную новость журналистам сообщил коллега Каплана юрист Вячеслав Макаров. Он отметил, что адвокат ушел из жизни в одной из московских больниц, где лечился от коронавируса. Супруга Каплана сейчас находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
Александр Каплан, как сообщал «Рамблер», обрел известность благодаря участию в деле о хищении имущества главы Роснано Анатолия Чубайса. Адвока представлял интересы обвиняемого в преступлении экс-члена политсовета партии «Парнас» Мусы Садаева. В 2017 году Чубайс заявил, что из жилого комплекса в поселке Переделкино в Одинцовском районе было похищено имущества на 3 миллиарда долларов. Впоследствии сумма ущерба снизилась до 70 миллионов. В настоящее время дело находится в прокуратуре.
Комментарии
Общество , Вячеслав Макаров , Александр Каплан , Анатолий Чубайс , Муса Садаев , Роснано , Генпрокуратура РФ , РПР-Парнас , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Бывший муж оценил брак с Поклонской
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
Российского олигарха поймали на взятке ПФР
Российского олигарха поймали на взятке ПФР
Бизнесменов застрелили в Подмосковье
Бизнесменов застрелили в Подмосковье
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение