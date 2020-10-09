Александр Каплан скончался от COVID-19 

В Москве от коронавируса умер адвокат Александр Каплан, который прославился участием в деле о краже имущества Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС. Супруга юриста в настоящее время проходит лечение от COVID-19 в столичной больнице.
Печальную новость журналистам сообщил коллега Каплана юрист Вячеслав Макаров. Он отметил, что адвокат ушел из жизни в одной из московских больниц, где лечился от коронавируса. Супруга Каплана сейчас находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
Александр Каплан, как сообщал «Рамблер», обрел известность благодаря участию в деле о хищении имущества главы Роснано Анатолия Чубайса. Адвока представлял интересы обвиняемого в преступлении экс-члена политсовета партии «Парнас» Мусы Садаева. В 2017 году Чубайс заявил, что из жилого комплекса в поселке Переделкино в Одинцовском районе было похищено имущества на 3 миллиарда долларов. Впоследствии сумма ущерба снизилась до 70 миллионов. В настоящее время дело находится в прокуратуре.