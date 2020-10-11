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В России сочли тесты на антитела пустой тратой денег 

Lenta.ru и ещё 11 44 минуты назад
В России сочли тесты на антитела пустой тратой денег
Фото: РИА Новости
Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, поскольку наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью «Комсомольской правде».
Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — подчеркнул Жемчугов.

По словам вирусолога, тест на антитела может показать ошибочный результат из-за обилия тест-систем и разновидностей коронавируса.

«Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале — попросить инструкцию и найти там строчку "специфичность". Если показатель специфичности более 99,9 процента — такому тесту можно доверять», — посоветовал доктор медицинских наук.

Однако знание о наличии или отсутствии антител в крови все-таки может оказаться полезным. Так, если иммунитет будет обнаружен, вакцину от коронавируса можно будет сделать не раньше чем через год. Также массив данных об антителах может пригодиться ученым, которые делают прогнозы по вспышкам вируса.

«А в остальном тестирование я бы сейчас не рекомендовал делать вообще никому», — заключил он.

В сентябре россиян предупредили, что количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией уменьшается вдвое уже через пять недель. Такого иммунитета недостаточно для защиты от вируса.
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Общество , Другое , Комсомольская правда
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