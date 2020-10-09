Актер Михаил Ефремов , осужденный на 8 лет лишения свободы из-за смертельного ДТП, периодически обращается к тюремным медикам за помощью, заявил в интервью изданию «Собеседник» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов . Он также описал условия, в которых артист находится в СИЗО , ожидая результат апелляции на приговор.

Михаил Ефремов в настоящее время сидит в четырехместной камере следственного изолятора «Водник». В помещении, по словам общественника, тепло, «ничего не течет, не дует», туалет огорожен. В камере есть телевизор и холодильник.

«Люди в его камере нормальные, в возрасте старше 30 лет, конфликтов не было», — рассказал Иванов.

Ефремов, по его мнению, приспособился к тюремным условиям: он не выглядит подавленным, сохраняет активность. Администрация СИЗО относится к артисту с уважением: называет его по имени-отчеству.

«У Михаила Олеговича все хорошо», — констатировал общественник.

При этом Иванов добавил, что Ефремов периодически обращается за помощью к тюремным медикам. Однако причин, почему актера посещают врачи, общественник не назвал.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении ПДД, которое спровоцировало автомобильную аварию. В ДТП погиб человек. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов подал апелляцию на приговор. В настоящее время он ожидает решения вышестоящей судебной инстанции в СИЗО.