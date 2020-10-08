Российские фитнес-клубы захлестнула загадочная череда смертей 

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала, можно ли назвать череду смертей в российских фитнес-клубах «загадочными».

В комментарии «Царьграду» Киселева заявила, что во всех фитнес-клубах есть запрет на посещение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Она отметила, что в договоре, который клиент подписывает при вступлении в клуб, есть целый ряд запретов, необходимых для безопасности самого клиента и окружающих его людей.

«Однозначно, что человек не должен пройти на территорию фитнес-клуба, если он нарушает договорённости. С другой стороны, понятно, что идентификация состояния опьянения происходит глазами. Мы же не измеряем промилле, мы же не ДПС. Кроме того, нет никаких критериев. Если человек в маске сейчас проходит, то обнаружить это достаточно сложно», — заметила Киселева.

При этом, по словам собеседницы издания, в бассейне фитнес-клуба как в зоне повышенной опасности должны находиться дежурные инструкторы.

Чтобы определить, были ли смерти Софии Конкиной и Рената Кафиятуллина загадочными, необходимо определить, были ли ими нарушены правила посещения фитнес-центров, или ответственность за несвоевременное оказание помощи лежит на сотрудниках клубов.

Как сообщал «Рамблер», 7 октября в бассейне московского фитнес-клуба погиб 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. Он потерял сознание во время плавания, сотрудникам клуба не удалось его реанимировать. 23 сентября произошла еще одна похожая трагедия: в бассейне фитнес-клуба утонула дочь актера Владимира Конкина София. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.