Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российские фитнес-клубы захлестнула загадочная череда смертей 

Вероника Полынина 46 минут назад
Российские фитнес-клубы захлестнула загадочная череда смертей
Фото: РИА Новости
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала, можно ли назвать череду смертей в российских фитнес-клубах «загадочными».
В комментарии «Царьграду» Киселева заявила, что во всех фитнес-клубах есть запрет на посещение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Она отметила, что в договоре, который клиент подписывает при вступлении в клуб, есть целый ряд запретов, необходимых для безопасности самого клиента и окружающих его людей.

«Однозначно, что человек не должен пройти на территорию фитнес-клуба, если он нарушает договорённости. С другой стороны, понятно, что идентификация состояния опьянения происходит глазами. Мы же не измеряем промилле, мы же не ДПС. Кроме того, нет никаких критериев. Если человек в маске сейчас проходит, то обнаружить это достаточно сложно», — заметила Киселева.

При этом, по словам собеседницы издания, в бассейне фитнес-клуба как в зоне повышенной опасности должны находиться дежурные инструкторы.
Чтобы определить, были ли смерти Софии Конкиной и Рената Кафиятуллина загадочными, необходимо определить, были ли ими нарушены правила посещения фитнес-центров, или ответственность за несвоевременное оказание помощи лежит на сотрудниках клубов.
Конкин обратился к Бастрыкину
Как сообщал «Рамблер», 7 октября в бассейне московского фитнес-клуба погиб 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. Он потерял сознание во время плавания, сотрудникам клуба не удалось его реанимировать. 23 сентября произошла еще одна похожая трагедия: в бассейне фитнес-клуба утонула дочь актера Владимира Конкина София. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии
Общество , Владимир Конкин , София Конкина , Ольга Киселева , ГИБДД , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
В Ереван прибыл российский спецборт
В Ереван прибыл российский спецборт
Названа новая версия катастрофы на Камчатке
Названа новая версия катастрофы на Камчатке
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть