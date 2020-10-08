Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Конкин написал Бастрыкину письмо с просьбой открыть дело об убийстве дочери

News.ru
2 часа назад
Заслуженный артист России Владимир Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство.
Конкин обратился к Бастрыкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Конкина, его дочь София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». Артист предположил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействиями неустановленных ныне лиц».
В своём письме актёр также выразил готовность сотрудничать со следствием в целях достижения «истины произошедшего». Информацию об этом представило РЕН ТВ.
София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра с 22 на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.
Ранее NEWS.ru писал, что друг Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова, который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели.
Общество,София Конкина,Михаил Серов,Владимир Конкин,Александр Бастрыкин,СКР,РЕН ТВ,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители