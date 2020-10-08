Конкин обратился к Бастрыкину

В своём письме актёр также выразил готовность сотрудничать со следствием в целях достижения «истины произошедшего». Информацию об этом представило РЕН ТВ.
София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра с 22 на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.
Ранее NEWS.ru писал, что друг Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова, который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели.