Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Минздрав попросил россиян не ходить в гости 

News.ru 1 час назад
Минздрав попросил россиян не ходить в гости
Фото: News.ru
Гражданам России стоит отказаться от посещения общественных мест и от визитов в гости, рекомендует Министерство здравоохранения РФ.
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов напомнил, что в ряде регионов отмечается значительный рост числа выявляемых случаев COVID-19, передаёт ТАСС. Чиновник попросил россиян провести предстоящие выходные «дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно». Также представитель Минздрава посоветовал ограничить поездки на общественном транспорте.
За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 260 112 человек. Количество больных в настоящее время составляет 235 727. За сутки от COVID-19 в стране излечились 7054 заражённых, погиб 191 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей области не пользоваться общественным транспортом без крайней причины, сообщал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
В ВОЗ оценили вероятность введения в России локдауна из-за коронавируса В ВОЗ оценили вероятность введения в России локдауна из-за коронавируса Сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены Сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены Украина готова присоединиться к санкциям из-за инцидента с Навальным Украина готова присоединиться к санкциям из-за инцидента с Навальным
Комментарии
Общество , Андрей Воробьев , Алексей Кузнецов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Мутанты-«счастливчики»: кого не берет коронавирус
Мутанты-«счастливчики»: кого не берет коронавирус
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
Врачи столкнулись с проблемой при лечении Порошенко
Врачи столкнулись с проблемой при лечении Порошенко
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение