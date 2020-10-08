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Москвичи лишились сна из-за сигнала тревоги в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичи лишились сна из-за сигнала тревоги в СИЗО
Фото: РИА Новости
Москвичи, проживающие в ЖК «Полярная 25», пожаловались на сигнал тревоги из находящегося неподалеку следственного изолятора. Он звучит ежедневно и круглосуточно, из-за чего люди лишились сна. Об этом сообщает издание Baza.
СИЗО-4 находится на Вилюйской улице в непосредственной близости от жилых домов. Москвичи написали в соцсетях, что в учреждении установили новую систему охраны, которая чересчур чутко реагирует на пролетающих мимо птиц.

«Внимание, вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервных групп караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы», — слышно на записи.

Застройщик, группа «ПИК», пока что не дал никаких комментариев. Дальнейшее решение ситуации с «невероятным грохотом» тоже пока остается под вопросом.
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Общество , Группа компаний ПИК , ФСИН
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