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Найдено объяснение полосе необычного цвета у берегов Камчатки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Найдено объяснение необычной полесе на Камчатке
Фото: РИА Новости
Полоса на Авачинском заливе с необычным цветом, найденная при облете водоема, предположительно, вызвана цветением микроводорослей, такие выводы сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ученые университета проанализировали первые образцы с поверхности водоема, сообщается в пресс-релизе ДВФУ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как сообщил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников, Ph. D., в полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки.
Водоросли были обнаружены при облете учеными акватории Авачинского залива протяженностью около 40 километров от бухты Спасения до бухты Лиственничной. На этой территории с воздуха удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров. Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается.

«С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды», — сообщил Кирилл Винников.

Дальневосточный федеральный университет, как ведущий научный центр в области изучения моря и его обитателей, подключился к исследованию загрязнения акватории Камчатки по приглашению губернатора региона Владимира Солодова. Чтобы провести независимое комплексное исследование, была сформирована и направлена на место команда ученых, специализирующихся в различных областях изучения Мирового океана.
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Общество , Экология , Владимир Солодов , Деловая газета "Взгляд"
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