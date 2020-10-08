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Накопления россиян не спасут их в трудные времена 

Лера Букина 1 час назад
Накопления россиян не спасут их в трудные времена
Фото: ТАСС
Более половины опрошенных на портале «Рамблер» (58%) заявили, что их не затронула ситуация, связанная с пандемией коронавируса — они сейчас продолжают работать. 20% проголосовавших являются пенсионерами. Также опрос показал, что на сегодняшний день 12% участников не работают достаточно длительное время. Недавно потеряли работу на фоне пандемии 10% респондентов.
Результаты проведенного исследования показали, что у многих россиян сейчас нет альтернативного варианта заработка. К данной категории людей относятся 68% россиян. Он есть у 26% опрошенных, однако речь, по их словам, идет о слишком низком доходе. Эта сумма не сможет выручить их в трудной финансовой ситуации. Обогащаются или могут обогащаться за счет иного варианта заработка лишь 6% участников.
Россиянам не хватает значительной суммы денег для того, чтобы прожить месяц. Для 26% опрошенных данная сумма составляет 50 тысяч рублей, для 20% — 30 тысяч рублей, для 17% — 100 тысяч рублей, 14% россиян заявили, что им хватает тех денег, что они получают. 12% опрошенных назвали сумму в размере 70 тысяч рублей, а 11% — 20 тысяч рублей.
Не все россияне имеют накопления. Так, более половины опрошенных (54%) их не имеют, а у 25% участников они есть. Им этой суммы хватит на несколько месяцев. 21% тоже имеют накопления, однако прожить несколько месяцев на эти деньги они не смогут.
Большинство россиян (69%) хотели бы поменять что-либо в своей жизни — из них 19% опрошенных хотели бы переквалифицироваться и заняться совершенно новым для себя делом, 18% россиян хотели бы поменять работу, но по своему профилю, 16% хотели бы найти работу по душе, другие 16% участников хотели бы быть работающими пенсионерами, поскольку пенсии им не хватает на жизнь. И лишь 31% участников ответили, что их все устраивает.
В исследовании приняли участие 5268 человек.
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