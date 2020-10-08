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Школьница сорила деньгами с балкона ради статуса богатой 

Мария Иванова 48 минут назад
Школьница сорила деньгами с балкона ради статуса богатой
Фото: РИА Новости
Полицейские из Хакасии поставили на учет четвероклассницу, раздававшую деньги друзьям, чтобы показаться богатой. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
В полицию Саяногорска обратился мужчина с просьбой найти 30 тысяч рублей, которые его дочь сбросила с балкона. Девочка объяснила полицейским, что ее друзья хвастались новыми гаджетами и ей тоже захотелось доказать состоятельность своей семьи.
Школьница знала, где родители хранят деньги, взяла их и начала кидать с балкона. Отец и мать сначала не заметили пропажи, поэтому девочка раздала еще несколько купюр ребятам из соседних дворов. Всего четвероклассница потратила 30 тысяч рублей.
Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и ее родителями. В МВД заявили, что четвероклассница будет состоять на профилактическом учете в полиции.
Как писал «Рамблер», похожий случай произошел в прошлом году в немецком городе Бад-Фильбель. Там девятилетний мальчик попытался раздать сбережения родителей соседям. Он обходил дома, сообщал жильцам, что нашел у их крыльца купюру в 50 евро и «возвращал» деньги.
Один из соседей заподозрил неладное и вызвал полицию. Полицейские нашли у мальчика мешок с 2,7 тысячи евро. Выяснилось, что он взял из тайника родителей все сбережения — три тысячи евро — и успел раздать часть из них.
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Общество , МВД , Республика Хакасия , Саяногорск
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