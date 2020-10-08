Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Не можете содержать — сдайте в детдом» 

Мария Иванова 1 час назад
«Не можете содержать — сдайте в детдом»
Фото: РИА Новости
Многодетные семьи из Югры создали петицию с требованием исключить местного общественника Эдуарда Логинова из Общественной палаты. Как сообщает Ugoria TV, они сочли неприемлемыми его советы сдать детей в детдом.
Логинов оказался в центре скандала после переписки с многодетной матерью, участницей движения за права многодетных России Надеждой Пачгановой.
Пачганова высмеяла размер пособия для многодетных в регионе и раскритиковала чиновников, «оттяпавших» льготы у многодетных, а также депутатов, у которых нет «семерых по лавкам».

«Не можете содержать детей, сдайте их в детский дом, и государство будет о них заботиться, и, поверьте, уж лучше, чем некоторые родители. Налогоплательщики не должны содержать вас в ущерб развитию страны», — так ответил ей Логинов.

Позже он объяснил, что обращался к конкретному человеку и не хотел оскорбить всех многодетных.

«Отмотав назад, я бы, наверное, писал чуть-чуть по-другому. В той же риторике, но конкретно говорить «Вы», «гражданка» — вот так», — заявил Логинов.

Как отмечает, Логинов также заявил, что Югра «далеко впереди большинства регионов» в области господдержки многодетных семей.

«Позиция «Нам должны все, а мы — никому и ничего» — неконструктивна. И давайте уже разграничивать понятия «содержать» и «поддерживать». Это разные вещи», — подчеркнул он.

Пачганова считает, что оправданий словам Логинова нет. По ее мнению, он задел «весь многодетный мир». Петицию с требованием исключить его из Общественной палаты Югры подписали около 300 человек, а председатель органа Ирина Максимова публично принесла извинения многодетным семьям.
Как сообщал «Рамблер», два года назад в похожий скандал попала экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, она сказала, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи. Позже Глацких уволилась по собственному желанию.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Комментарии 6
Общество , Ирина Максимова , Ольга Глацких , Общественная палата России , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асмус рассказала о побоях, нелюбви и голоде
Асмус рассказала о побоях, нелюбви и голоде
Колесникова обратилась с призывом к белорусам
Колесникова обратилась с призывом к белорусам
Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина
Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина
«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко
«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение