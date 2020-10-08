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Названа роковая ошибка Навального

Артём Кульша
48 минут назад
Политик Алексей Навальный может потерять авторитет из-за обвинений в адрес властей России в своем отравлении. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявили европейские эксперты.
Названа роковая ошибка Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
«Если бы в Кремле хотели действительно убить блогера, вряд ли он бы выжил», — прокомментировал это политолог Андреа Джанотти.
В свою очередь, черногорский журналист и общественный деятель Игорь Дамьянович высказал мнение, что из-за своих обвинений Навальный может лишиться авторитета, заработанного борьбой с коррупцией, так как поддержка со стороны западных политиков может наклеить на него ярлык шпиона и предателя.
Общество,Алексей Навальный,Россия,
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