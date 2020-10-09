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Власти Петербурга продлили меры против коронавируса 

News.ru и ещё 18 15 минут назад
В Петербурге продлили меры против коронавируса
Фото: News.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия постановления о введении мер против распространения коронавируса. Все ограничения будут действовать до 29 ноября.
В местной администрации отметили, что выплаты ежемесячных пособий для школьников продолжатся до исполнения ребёнку нового полного года. Для этого не нужно будет обращаться в МФЦ, что позволит сократить риск распространения COVID-19, передаёт «Фонтанка».
Кроме того, сохраняется действие указа, обязывающего людей соблюдать особые стандарты безопасной деятельности, а также получать специальные QR-коды.
Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом московского мэра Сергея Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.
Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.
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Комментарии
Общество , COVID-19 , Александр Беглов , Сергей Собянин , Правительство Санкт-Петербурга , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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