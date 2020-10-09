В Петербурге продлили меры против коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия постановления о введении мер против распространения коронавируса. Все ограничения будут действовать до 29 ноября.

В местной администрации отметили, что выплаты ежемесячных пособий для школьников продолжатся до исполнения ребёнку нового полного года. Для этого не нужно будет обращаться в МФЦ, что позволит сократить риск распространения COVID-19, передаёт «Фонтанка».

Кроме того, сохраняется действие указа, обязывающего людей соблюдать особые стандарты безопасной деятельности, а также получать специальные QR-коды.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом московского мэра Сергея Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.