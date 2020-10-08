Заметный рост: Попова заявила об ухудшении динамики ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России усложняется – темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны. Власти готовы к такому повороту событий, но необходимо отнестись к мерам безопасности со всей ответственностью. Она отметила, что «другие меры» могут быть приняты, и чтобы избежать этого, нужно соблюдать существующие требования.

Ситуация с коронавирусом в России становится сложнее, поэтому необходимо ответственно отнестись ко всем требованиям безопасности – иначе придется вводить «другие меры». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Темпы распространения COVID-19 ускорились в 60 регионах РФ, в 20 субъектах страны обстановка стабильная, еще в нескольких областях заболеваемость идет на спад.

Однако, отметила главный санитарный врач России, снижение численности заразившихся происходит только в регионах, где строго соблюдают введенные властями ограничения. По словам Поповой, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией связан с «возвращением многих россиян из отпусков». В школах и вузах, добавила она, ситуация с COVID-19 не ухудшается. Основная часть новых случаев приходится на молодых людей – от 30 до 49 лет, но среди пожилых граждан страны число заразившихся также растет.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила РИА «Новости», что введение жесткого карантина по всей стране из-за роста заболеваемости COVID-19 может быть применено как крайняя мера. Сейчас страны научились бороться с эпидемиями, оставляя работающими систему образования и экономику. Локальные ограничения исключать при этом не стоит, добавила она.

Избежать возвращения к режиму самоизоляции можно, но для этого нужно строго соблюдать все меры безопасности и профилактики коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова , передает РИА «Новости».

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию», — сообщила она.

По словам Голиковой, возвращаться в режим самоизоляции власти не хотят — «не будут и не собираются». Она добавила, что именно поэтому правительство обращается к гражданам, чтобы те соблюдали меры предосторожности.

29 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне устали от ношения масок и перчаток, от социальной дистанции и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что полностью разделяет переживания граждан. Однако, по его мнению, некоторые в России до сих пор не верят и не понимают, с какой опасностью столкнулся мир. Он добавил, что коронавирус является тихим, незаметным и очень опасным противником.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 23 млн человек выздоровели, 1 млн пациентов — умерли.

В России выявили уже более миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Московский мэр Сергей Собянин опубликовал в своем блоге ответы на ряд вопросов об ограничениях из-за распространения коронавируса.

Он обратил внимание, что рекомендации и ограничения по борьбе с распространением вируса должны соблюдать и те москвичи, которые уже переболели.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, ситуация с распространением вируса в городе меняется не в лучшую сторону. Он также напомнил о необходимости оставаться дома пожилым людям старше 65 лет и жителям города, у которых есть хронические заболевания.