Пока вы спали: россиян предупредили о девальвации

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Девальвация рубля идет с июня 2020 года. На курс национальной валюты влияют не столько спекулянты, сколько геополитические факторы. Об этом ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова

«Политическая нестабильность и негативный санкционный фон всегда влекут за собой отток капитала из страны, что снижает курс национальной валюты. В настоящий момент мы наблюдаем среднесрочную девальвацию рубля из-за падения нефтяных цен, повышения угрозы ввода санкционных мер против России», - отметила она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что у Киева и Анкары есть перспектива построить «нечто большее», чем просто стратегическое партнерство. Однако опрошенные «Свободной прессой» эксперты сомневаются , что Турция пойдет на обострение отношений с Россией ради Украины.

По мнению экспертов, Турция поддерживает украинские власти, так как планирует «закупать все, что можно сейчас по дешевке купить на Украине», в том числе и старые советские технологии и производства.

Турецкие власти также заинтересованы в украинских плодородных землях и поддержке очага напряженности у границ с Россией. Однако не стоит рассчитывать на то, что Украине удастся спровоцировать очередное прямое столкновение между Турцией и Россией, уверяют они.

Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп выписался из больницы и призвал в соцсетях не бояться этого заболевания, так как есть «действительно отличные лекарства». Его высказывание вызвало шквал критики от общественных организаций, политиков и врачей, пишет «Свободная пресса».

Трампа обвинили в безответственном поведении и напомнили американскому лидеру, что подавляющее большинство жителей США не имеют доступа к тому лечению, которое прошел он. Также у президента США поинтересовались, будет ли он соблюдать самоизоляцию или подвергнет опасности жизни других людей?

Украина и ЕС договорились обновить Соглашение об ассоциации. Однако сейчас тесные отношения с Евросоюзом больше напоминают колониальную политику по уничтожению промышленности, выкачиванию рабочих, интеллектуальных и сырьевых ресурсов. Об этом на страницах издания «Главред» заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний

По его мнению, предусмотренный соглашением пункт о цифровом рынке и борьбе с пиратством лишит Украину доступа к современным технологиям, пункт об окружающей среде приведет к навязыванию стране «невыгодных для нее вещей, связанных с «зеленой» энергетикой».

А финансовое сотрудничество может принести к тому, что из Украины «будут выкачиваться по 20 миллиардов долларов в год». «Это – обычная колониальная кабала», - уверен эксперт.

Герасимов отметил, что испытание прошло успешно. Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота — 28 километров, она летела 4,5 минуты со скоростью 8 Махов и поразила цель в Баренцевом море.