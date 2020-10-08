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В России могут ограничить продажу алкоголя 

Артём Кульша 1 час назад
Продажа алкоголя в пластиковой таре объемом более половины литра должна быть запрещена. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступила группа парламентариев.
Некоторое время назад сенатор Валерий Рязанский и 16 депутатов от партии «Единая Россия» решили, что продажа алкоголя в пластиковой таре объемом более половины литра способствует алкоголизации населения, и подготовили законопроект о запрете на производство, оборот и продажу такой продукции.

«Мы предложили принять этот закон, чтобы выйти на стандарты, которые существуют в других странах мира», — объяснил соавтор документа депутат Михаил Тарасенко.

Он отметил, что лишь в России и Китае пиво продается в пластиковых бутылках емкостью более литра. Также парламентарий выразил уверенность, что увеличение продолжительности жизни до 80 лет, на необходимость которого в 2018 году указал президент Владимир Путин, недостижимо без преодоления алкоголизации населения.
Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов высказал мнение, что этот законопроект направлен против пива — пластиковая тара более половины используется в основном для него. В том числе по этой причине комитет рекомендовал его отклонить.
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Общество , Видео , Валерий Рязанский , Дмитрий Сазонов , Владимир Путин , Михаил Тарасенко , Единая Россия , Госдума
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