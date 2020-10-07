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Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется 

ТАСС и ещё 2 33 минуты назад
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, заболеваемость растет в 60 регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет", — сказала она.

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Все больше россиян старше 60 лет заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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