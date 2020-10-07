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Жванецкий объявил об уходе со сцены 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 46 минут назад
«Нужно иметь мужество»: Жванецкий принял решение
Фото: РИА Новости
Сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления, это связано с возрастом, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — пояснил Сташкевич РИА «Новости».

Он добавил, что на официальном сайте Жванецкого давно не было обновлений, информация там неактуальна.

«За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась», — сказал представитель.

Жванецкий 6 марта 2020 года отметил свое 86-летие. Он является народным артистом России и лауреатом премии президента России. Также является членом Российского Еврейского Конгресса.
В студенчестве Жванецкий участвовал в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре. В 1963 году познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр.
Работая в театре Райкина, сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко. Он написал для них более 300 миниатюр и монологов.
В 2019 году ВЦИОМ проводил опрос, попросив россиян рассказать, кто их любимый юморист. Любимым юмористом они назвали Михаила Задорнова, на втором и третьем местах значатся Евгений Петросян и Михаил Жванецкий.
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