Кудрин призвал активнее бороться с бедностью 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал активнее бороться с бедность в стране в условиях кризиса и напомнил, что в этом году показатель значительно вырос. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Нам надо больше уделять внимания этому вопросу. Нужны более серьезные усилия для решения этой проблемы, особенно в период кризиса и пандемии. Сейчас уже около 20 миллионов жителей нашей страны находятся за чертой бедности», — сказал Кудрин.

В середине сентября Кудрин объявил, что накопленных в России резервов хватит, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Среди прочего он призвал расширить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и припомнил кризис 2008-2009 годов, когда объем фонда сократился с 4 триллионов рублей до 1,8 триллиона.

В ответ в Кремле объявили, что принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса были эффективными и тщательно выверенными.

Во втором квартале текущего года россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума стало больше на 1,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно национальному плану, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5 процента.