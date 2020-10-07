Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кудрин призвал активнее бороться с бедностью 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Кудрин призвал активнее бороться с бедностью
Фото: globallookpress.com
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал активнее бороться с бедность в стране в условиях кризиса и напомнил, что в этом году показатель значительно вырос. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Нам надо больше уделять внимания этому вопросу. Нужны более серьезные усилия для решения этой проблемы, особенно в период кризиса и пандемии. Сейчас уже около 20 миллионов жителей нашей страны находятся за чертой бедности», — сказал Кудрин.

В середине сентября Кудрин объявил, что накопленных в России резервов хватит, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Среди прочего он призвал расширить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и припомнил кризис 2008-2009 годов, когда объем фонда сократился с 4 триллионов рублей до 1,8 триллиона.
В ответ в Кремле объявили, что принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса были эффективными и тщательно выверенными.
Во втором квартале текущего года россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума стало больше на 1,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно национальному плану, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5 процента.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Последние новости
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией
Комментарии 4
Общество , Алексей Кудрин , Счетная палата , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Собянин назвал срок окончания пандемии
Собянин назвал срок окончания пандемии
Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с COVID-19
Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с COVID-19
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
00:53
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
Происшествия
Раскрыта судьба Тихановской
02:07
Раскрыта судьба Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение