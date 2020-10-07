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Названа польза от коронавируса для работы 

Lenta.ru 22 минуты назад
Названа польза от коронавируса для работы
Фото: Loren Elliott / Reuters
Британские исследователи назвали пользу от коронавируса для офисных работников. С уходом на удаленку работать для «белых воротничков» стало комфортнее. Об этом говорится в исследовании Британского офисного совета (British Council for Offices), пишет The Guardian.
По его данным, большинство работников офисов как на уровне руководителей, так и на уровне рядовых сотрудников не хотят возвращаться в офис на пятидневку после того, как пандемия окончательно отступит. В будущем они предпочитают чередовать работу из офиса с работой из дома.
В то же время эксперты признают, что полностью от офисов отказаться не удастся, поскольку они важны для обучения неопытных сотрудников. Кроме того, некоторые люди работают эффективнее в команде и нуждаются во взаимодействии с коллегами.
Ранее российские эксперты предсказали, что со временем более гибкие рабочие пространства заменят классические офисы. Специалисты ожидают, что многие компании со временем предпочтут работать в коворкингах и сервисных офисах.
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Общество , The Guardian
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