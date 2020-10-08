Мясников рассказал о двух видах COVID-19 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в телеграм-канале о разновидностях COVID-19, которые он назвал "двумя разными болезнями".

Первый типа ковида медик сравнил с ОРЗ. По его словам, 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.

"Еще в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности", — написал Мясников.

Он добавил, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.

Второй тип COVID-19, написал врач, — это вирусная пневмония, и встречается она намного реже первой разновидности.

"И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению", — добавил Мясников.

Он также рассказал, что вирусную пневмонию могут вызвать "человеческие" коронавирусы, смертность которых среди пожилых пациентов достигает десяти процентов.

В заключение Мясников написал, что первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.

В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.