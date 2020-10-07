Пандемия может помочь сёлам возродиться

Пандемия коронавируса стала триггером для пробуждения интереса к переезду россиян из мегаполисов в сёла. По мнению экспертов, чтобы это явление стало массовым нужно срочно улучшать инфраструктуру в деревнях и создавать новые рабочие места. О том, почему пандемия — это отличное время для «поднятия» сёл, и что для этого предлагается сделать, — в материале NEWS.ru.

Сейчас в России действует Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», её приняли на период 2020-2025 годов. Но она уже успела продемонстрировать свою уязвимость. Об этом NEWS.ru рассказала председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), член Центрального штаба ОНФ и координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина. Чтобы помочь власти эффективнее выстроить работу над этим сектором, 7 октября на заседании центрального штаба ОНФ активисты планируют озвучить их инициативы. ​

Бизнес под новым углом

Представители РССМ предлагают разработать национальный проект «Современное российское село и становление новой сельской экономики» (документ есть в распоряжении редакции). По их оценке, собранные там инициативы могут подтолкнуть к переезду в сёла большее количество россиян. В частности, предлагается сделать акцент на создании актуального сельского бизнеса, что, в том числе, поможет развитию инфраструктуры. По их мнению, нужно учитывать особенности каждой территории и исходя из них развивать определённые направления.

Юлия Оглоблина (председатель РССМ, член Центрального штаба ОНФ и координатор проекта «Село. Территория развития»):

Мы видим сейчас следующую проблему. Жители городов не против переехать в сёла. Более того, в период пандемии мы отмечаем большой спрос на аренду и покупку загородной недвижимости. Но всё тормозит неразвитая инфраструктура и дефицит кадров в сёлах. В частности, не хватает управленцев, которые могли бы сделать привлекательным уровень жизни на этих территориях.

В особо живописных сельских местностях, по словам эксперта, необходимо продвигать туризм. Отсюда сразу появятся новые рабочие места и средства, на которые можно будет улучшать инфраструктуру. А именно эти два аспекта и тормозят массовый переезд горожан в деревни несмотря на повышенный спрос.

С надеждой на светлое будущее

По словам Оглоблиной, мотивация на переезд в ближайшем будущем у всех разная. В ходе опроса специалисты выяснили, что поменять местожительства очень хотят горожане предпенсионного возраста. Эта статистика касается россиян из разных регионов. Но со своим окончательным решением они не спешат, не хотят переезжать туда, где придётся делать всё «с нуля». Люди привыкли к комфорту и не готовы его лишаться.

Вторая категория «желающих» — это те, кого пандемия поставила в тяжёлое положение. Жить в деревне для них выгоднее, в первую очередь, с экономической точки зрения.

Нужны кадры

Также активисты РССМ предлагают принять и реализовать программу «Кадры для села». Она подразумевает, что будут созданы молодёжные команды для прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в деревнях. Планируется, что повышению интереса к сёлам поспособствуют и различные социально значимые акции и проекты.

Как считают участники проекта «Село. Территория развития», реализация этих инициатив поможет привлечь молодёжь и опытных специалистов в сёла и в целом повысит уровень жизни на этих территориях, а значит и городские жители станут охотнее переезжать «поближе к природе».

Как ранее писал NEWS.ru, в период пандемии помимо спроса на покупку недвижимости в сельской местности, значительно повысился интерес россиян к квартирам в курортной части страны — это Сочи и Крым. Об этом сообщила член Гильдии риелторов России Ольга Чернышёва.

Несмотря на экономическую нестабильность, которую вызвал COVID-19, часть россиян не отказалась и от покупок апартаментов в Европе. По словам генерального директора по продаже недвижимости Татьяны Бурлаковской, подобные приобретения стали способом наиболее безопасного инвестирования накопленных средств россиян. В итоге все опрошенные NEWS.ru эксперты заключили, что жители нашей страны, перед принятием окончательного решения по квартирному вопросу, обязательно должны хорошо взвесить все «за» и «против».