Серого гуся внесли в Красную книгу России 

Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу страны. Теперь в нее включили серого гуся Anser anser, сообщается на сайте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона.

В регионе серый гусь может встречаться не только на пролете, но и на гнездовании. Anser anser отнесли ко второй категории статуса редкости объектов животного мира. Теперь серый гусь считается исчезающей птицей. В ведомстве напомнили, что добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, запрещена.

Ранее в Красную книгу занесли хомяка, лемуров и самый дорогой гриб — кордицепс китайский. Также под угрозой исчезновения находится северный гладкий кит.