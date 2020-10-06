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Серого гуся внесли в Красную книгу России 

Мир24 42 минуты назад
Серого гуся внесли в Красную книгу России
Фото: Мир24
Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу страны. Теперь в нее включили серого гуся Anser anser, сообщается на сайте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона.
В регионе серый гусь может встречаться не только на пролете, но и на гнездовании. Anser anser отнесли ко второй категории статуса редкости объектов животного мира. Теперь серый гусь считается исчезающей птицей. В ведомстве напомнили, что добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, запрещена.
Ранее в Красную книгу занесли хомяка, лемуров и самый дорогой гриб — кордицепс китайский. Также под угрозой исчезновения находится северный гладкий кит.
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Общество , Экология , Минприроды
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