Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

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Артемьев назвал начальную стоимость вакцины «достаточно высокой» и объяснил, что тариф связан с тем, что вакцина выпускается достаточно маленькими партиями, и для расширения производства «нужен капитал».

«Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - заявил глава ФАС.

В дальнейшем, когда появятся иностранные вакцины, тариф начнет снижаться, добавил он.

Артемьев не уточнил, о какой из вакцин из трех разрабатываемых в России идет речь.