Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. В конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». В отличие от первой, она будет содержать фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. 6 октября президент России Владимир Путин
выразил уверенность, что в скором времени в стране появится третья вакцина от коронавируса.