Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

У коронавируса нашли «полезное» свойство 

Вероника Полынина 9 минут назад
У коронавируса нашли «полезное» свойство
Фото: depositphotos.com
У коронавируса SARS-CoV-2 нашли неожиданную способность заглушать боль. Ранее не известное свойство вируса обнаружили американские ученые.
Как передает РИА «Новости», обезболивающий эффект приобретается благодаря соединению S-белка, благодаря которому коронавирус проникает в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.
Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходят с участием клеточного белка нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.
По мнению ученых, именно это свойство может быть причиной бессимптомного течения болезни. Кроме того, открытие будет полезно для анестезиологов.
Как сообщал «Рамблер», ранее ученые выяснили, что люди с определенными мутациями в генах не подвержены заражению коронавирусом. Полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен от вируса своими генами.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Комментарии 1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Девушки заставили «омоновца» рыть могилу в лесу
Девушки заставили «омоновца» рыть могилу в лесу
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение