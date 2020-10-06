«Коронавирус останется в мире навсегда»

России продолжается рост числа заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 6 октября, за сутки было зарегистрировано 11 615 новых случаев, что стало рекордом за прошедшие почти полгода. Большее число заражений было в мае.

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Больше всего заболевших в Москве Санкт-Петербурге , Московской, Ростовской и Нижегородской областях.

Как сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, в Москве растет количество госпитализированных, власти вынуждены открыть резервные госпитали.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны», - заявил мэр.

В связи с этим в столице уже принимаются дополнительные меры контроля за уже принятыми решениями. В частности, с 9 октября приостановлен на время каникул льготный проезд в транспорте для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, работодателей обязали еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы, нарушителям грозят штрафы.

Дальнейший рост заболевших в ближайшие дни неизбежен, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Потому что эффект от вводимых мероприятий в лучшем случае может быть заметен через неделю после их введения, а опыт весны показывает, что в некоторых случаях и значительно позже», - сообщил он РИА «Новости».

Кроме того, эксперт прогнозирует, что вторая волна в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней, при этом если в Москве какая-то имунная прослойка сформировалась, то в регионах ее нет. С коллегой согласен доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн , который также полагает, что вторая волна коронавируса будет более интенсивной.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи», - сообщил он.

Рост числа заболевших связан с тем, что россияне расслабились и забыли о собственной безопасности, пояснил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в ходе пресс-конференции.

«Не меры предосторожности сыграли свою роль, а наоборот, народ стал жить свободно, широко, забывая о мерах профилактики», - сказал он.

В частности, профессор обратил внимание, что, например, в метро в последнее время многие ездили без масок, не соблюдали социальную дистанцию. А сейчас, по его наблюдениям, другая крайность появилась.

«Народ уже чуть не бить начинает тех людей, которые без маски, да еще и чихают. Как только кто-то где-то кашлянул, народ судорожно начинает поднимать маску выше. В данном случае это, наверное, хорошо».

При этом Николай Малышев напомнил, что «новая» жизнь началась с понедельника: закрыли школы, старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями попросили оставаться дома, ввели частичную удаленку. По его мнению, результат введенных мер будет заметен дней через 10, так как инкубационный период вируса в основном 14 дней.

Рост заболеваемости также обусловлен возвращением людей из отпусков, которые они провели в других странах, где меры предосторожности соблюдались недостаточно. Кроме того, не надо забывать, что дети переносят инфекцию легче и даже бессимптомно, но при этом являются носителями вируса.

«Вот и получается, что везде понемножку, а в итоге много факторов способствующих заболеваемости», - констатировал профессор.

Сейчас, по словам вирусолога, ситуация примерно такая же как в мае, однако дальнейший подъем заболеваемости он не исключает. Называть происходящее «второй волной» Николай Малышев считает не совсем верным.

«На мой взгляд, это не вторая волна. Это вспышка. Нет такой классификации – первая волна, вторая волна. По сути, эта волна не прекращалась, она наоборот набирала силу», - почеркнул он.

Коронавирус останется в мире навсегда, но уже не будет таким патогенным, вредным и заразным, считает Николай Малышев. Он отметил, что о коронавирусе судят в сравнении с другими инфекционными заболеваниями, при этом часто вспоминают свиной грипп, которым многие переболели в 2009 году. Через какое-то время наблюдалась вторая волна этого тяжелого заболевания, а уже сегодня это обычное сезонное заболевание.

«Ежегодно осенью – в начале зимы наблюдаем вспышку различных респираторных инфекций, которых более 120», - сказал специалист. Он напомнил, что с коронавирусом мы живем всего около 7 месяцев, а к тому же гриппу «давно притерлись и друг другу не мешаем».

Впрочем, привиться от гриппа все-таки стоит, так как вирусы могут наложиться друг на друга.

Профессор также обратил внимание, что снижается число бессимптомных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Но опять-таки большинство - это легкая и средне-тяжелая формы, которые, в общем-то, хорошо лечатся», - успокоил он.

В среднем только около 4% пациентов, по разным данным, нуждаются в реанимационной помощи или интенсивной терапии, сообщил Николай Малышев. Ситуация с койками для больных сейчас также более понятная: готовятся резервные, есть оборудование, врачи любых специальностей прошли необходимую подготовку.

Повторное заболевание коронавирусом, видимо, возможно, так как последние научные исследования говорят о том, что иммунитет сохраняется около полугода. Однако, как считает профессор, пока данные накапливаются и результаты будут в ближайшие шесть месяцев. Вместе с тем, заметил Николай Малышев, не секрет, что при наличии иммунитета у 75%-80% населения эпидемия затухает.

«Это касается и коронавируса, и других инфекций. Особенно ярко это проявляется при кори, дифтерии», - подчеркнул он.