Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Предприниматели РФ готовятся распрощаться с бизнесом из-за пандемии 

Лера Букина 1 час назад
Предприниматели РФ готовятся распрощаться с бизнесом
Фото: ТАСС
У чуть менее половины опрошенных на портале «Рамблер» (49%) был или имеется собственный бизнес. Из них 27% участников столкнулись с его закрытием в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а 22% респондентов, несмотря ни на что, продолжают его вести. Остальные участники никогда не имели своего бизнеса.
Столкнувшись с последствиями пандемии, у предпринимателей возникают страхи относительно второй волны эпидемии, ведь риск потерять бизнес слишком высок. Так, чуть более половины бизнесменов (54%), опрошенных Аналитической службой Рамблера, уверены в том, что их бизнес не выдержит второй волны пандемии, поскольку пока еще несут убытки после первой волны. А 46% предпринимателей подготовлены к ситуации. Они заявляют, что их бизнес не столкнется с закрытием.
Россияне прогнозируют медленное восстановление малых и средних предприятий. Так, 46% опрошенных считают, что бизнес у предпринимателей восстановится через много лет (более двух), 30% — через 2 года, но не более того, 18% — через год, а 6% — через полгода.
Большинство участников данного опроса (86%) не планируют открытие бизнеса, а 10% россиян, напротив, планируют это сделать после прояснения ситуации со второй волной эпидемии. 4% проголосовавших задумываются об открытии уже сейчас.
Почти половина проголосовавших (49%) не знают, стали бы они копить сумму с запасом для открытия бизнеса. А 43% участников уверены в том, что они бы точно так сделали. Лишь 8% россиян накопили бы определенную сумму, предварительно сделав максимально точный расчет (составили бы детальный бизнес-план).
Россияне сталкиваются с разными страхами относительно открытия бизнеса. Например, 56% опрошенных боятся того, что он не принесет выгоды, а 27% участников опасаются того, что сейчас сложное для этого время (пандемия и нынешний курс валюты). 17% россиян ничего не пугает.
В исследовании приняли участие 1489 человек.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
У Данко отсудили алименты
У Данко отсудили алименты
Родственники Путина привились от коронавируса
Родственники Путина привились от коронавируса
Российского священника наказали за сутенерство
Российского священника наказали за сутенерство
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
00:54
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
01:14
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение