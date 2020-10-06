Предприниматели РФ готовятся распрощаться с бизнесом

У чуть менее половины опрошенных на портале «Рамблер» (49%) был или имеется собственный бизнес. Из них 27% участников столкнулись с его закрытием в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а 22% респондентов, несмотря ни на что, продолжают его вести. Остальные участники никогда не имели своего бизнеса.

Столкнувшись с последствиями пандемии, у предпринимателей возникают страхи относительно второй волны эпидемии, ведь риск потерять бизнес слишком высок. Так, чуть более половины бизнесменов (54%), опрошенных Аналитической службой Рамблера, уверены в том, что их бизнес не выдержит второй волны пандемии, поскольку пока еще несут убытки после первой волны. А 46% предпринимателей подготовлены к ситуации. Они заявляют, что их бизнес не столкнется с закрытием.

Россияне прогнозируют медленное восстановление малых и средних предприятий. Так, 46% опрошенных считают, что бизнес у предпринимателей восстановится через много лет (более двух), 30% — через 2 года, но не более того, 18% — через год, а 6% — через полгода.

Большинство участников данного опроса (86%) не планируют открытие бизнеса, а 10% россиян, напротив, планируют это сделать после прояснения ситуации со второй волной эпидемии. 4% проголосовавших задумываются об открытии уже сейчас.

Почти половина проголосовавших (49%) не знают, стали бы они копить сумму с запасом для открытия бизнеса. А 43% участников уверены в том, что они бы точно так сделали. Лишь 8% россиян накопили бы определенную сумму, предварительно сделав максимально точный расчет (составили бы детальный бизнес-план).

Россияне сталкиваются с разными страхами относительно открытия бизнеса. Например, 56% опрошенных боятся того, что он не принесет выгоды, а 27% участников опасаются того, что сейчас сложное для этого время (пандемия и нынешний курс валюты). 17% россиян ничего не пугает.

В исследовании приняли участие 1489 человек.