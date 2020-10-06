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Кому не рекомендуется делать прививку от коронавируса? 

Вероника Полынина 16 минут назад
Кому не рекомендуется делать прививку от коронавируса?
Фото: РИА Новости
Вакцинация от коронавируса не рекомендуется людям, у которых уже есть антитела IgG к COVID-19. Об этом, как передает ТАСС, рассказала профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Института НМИЦ им. В. А. Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина.

«Если у пациента есть IgG к SARS-CoV-2, тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела», — заявила Калинина.

Антитела к коронавирусу класса G появляются после перенесенной болезни и остаются в организме, формируя иммунитет к SARS-CoV-2.
В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи.
Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. В конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». В отличие от первой, она будет содержать фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены.
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Общество , Ольга Калинина
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