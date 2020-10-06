Кому не рекомендуется делать прививку от коронавируса? 

Вакцинация от коронавируса не рекомендуется людям, у которых уже есть антитела IgG к COVID-19. Об этом, как передает ТАСС , рассказала профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Института НМИЦ им. В. А. Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина

«Если у пациента есть IgG к SARS-CoV-2, тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела», — заявила Калинина.

Антитела к коронавирусу класса G появляются после перенесенной болезни и остаются в организме, формируя иммунитет к SARS-CoV-2.

В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи.

Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. В конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». В отличие от первой, она будет содержать фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены.