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Для пенсионеров подготовили нововведение

Артём Кульша
31 минуту назад
В ближайшее время россияне смогут получить новые пенсионные удостоверения в виде пластиковой карты. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Для пенсионеров подготовили нововведение
Фото: ТАССТАСС
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минтруда разработало законопроект о введении пенсионного удостоверения в форме пластиковой карты. Сегодня состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по социальной политике с участием Котякова.
В ходе него он рассказал, что органы Пенсионного фонда России начнут выдавать новые пенсионные удостоверения уже в ближайшее время, а их получение будет добровольным. Также министр упомянул, что удостоверения не снабжены чипом. Он объяснил это их дороговизной.
В свою очередь, глава ПФР Максим Топилин, который также принял участие в заседании комитета Совфеда по соцполитике, рассказал, что первая партия пенсионных удостоверений, которую фонд уже заказал, насчитывает около двух миллионов штук.
«Мы исходим из того, что это в основном для сельской местности. Это удостоверение как раз нужно тем, у кого нет чипа и нет карт, и там, где нет услуг в электроном виде», — сообщил он.
Общество,Антон Котяков,Максим Топилин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Совет Федерации,Россия,
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