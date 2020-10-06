Что стало с телеведущей из 90-х Еленой Хангой

Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве в семье репрессированного премьер-министра Занзибара и ученого-историка. Ее мать Лия Голден родилась в семье американцев, эмигрировавших в СССР, окончила исторический факультет МГУ и позже стала профессором Чикагского университета.

1/10 Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве в семье репрессированного премьер-министра Занзибара и ученого-историка. Ее мать Лия Голден родилась в семье американцев, эмигрировавших в СССР, окончила исторический факультет МГУ и позже стала профессором Чикагского университета. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 В 1984-м Ханга окончила факультет журналистики МГУ, прошла стажировки в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах, работала в газете «Московские новости» и в качестве журналиста побывала на встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Вашингтоне. Затем некоторое время она провела в США по приглашению Фонда Рокфеллера, а в 1997-м вернулась в Россию. Фото: РИА Новости 3/10 По инициативе Леонида Парфенова, занимавшего пост главного продюсера НТВ, Ханга вела программу «Про это» - первое на российском телевидении ток-шоу о сексе. Позже ведущая рассказала в программе «Секрет миллион», что ее мать одной из последних узнала о ее работе в провокационной программе. Фото: РИА Новости 4/10 «Она была где-то на Гавайских островах, и ей позвонила подружка со словам: «Ты знаешь, чем занимается твоя дочь? Это, конечно, не мое дело, но мы думали, что она девушка приличная из хорошей семьи, а она…» - рассказала Ханга. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Вторым ярким проектом с ее участием стало ток-шоу «Принцип домино», где Ханга была постоянной ведущей, а ее соведущими поочередно становились Елена Ищеева, Елена Старостина и Дана Борисова. Шоу выходило в 2001-2006 годах. Фото: РИА Новости 6/10 После «Принципа домино» Ханга работала на англоязычном канале Russia Today, вела серию программ на радиостанции «Комсомольская правда», а в 2019-м стала ведущей передачи «Своя правда» на эстонском канале ETV+. Ханга - работающая пенсионерка. В «Секрете на миллион» она рассказала, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. Фото: РИА Новости 7/10 Около 20 лет телеведущая замужем за политологом Игорем Минтусовым, в их браке родилась дочь - Елизавета-Анна. Сейчас она учится в США, а Ханга живет с мужем и свекровью в Москве. По ее словам, им удается избегать скандалов. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 «Скандалы обычно бывают на бытовой почве. А у нас есть свекровь. Быта нет вообще. Если честно, я не всегда знала, где у нас в доме находится стиральная машина», - призналась она. Фото: РИА Новости 9/10 10/10

В 1984-м Ханга окончила факультет журналистики МГУ, прошла стажировки в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах, работала в газете «Московские новости» и в качестве журналиста побывала на встрече Михаила Горбачева Рональда Рейгана в Вашингтоне. Затем некоторое время она провела в США по приглашению Фонда Рокфеллера, а в 1997-м вернулась в Россию

По инициативе Леонида Парфенова , занимавшего пост главного продюсера НТВ, Ханга вела программу «Про это» - первое на российском телевидении ток-шоу о сексе. Позже ведущая рассказала в программе «Секрет миллион» , что ее мать одной из последних узнала о ее работе в провокационной программе.

«Она была где-то на Гавайских островах, и ей позвонила подружка со словам: «Ты знаешь, чем занимается твоя дочь? Это, конечно, не мое дело, но мы думали, что она девушка приличная из хорошей семьи, а она » - рассказала Ханга.

После «Принципа домино» Ханга работала на англоязычном канале Russia Today, вела серию программ на радиостанции «Комсомольская правда», а в 2019-м стала ведущей передачи «Своя правда» на эстонском канале ETV+.

Ханга - работающая пенсионерка. В «Секрете на миллион» она рассказала, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей.

Около 20 лет телеведущая замужем за политологом Игорем Минтусовым, в их браке родилась дочь - Елизавета-Анна. Сейчас она учится в США, а Ханга живет с мужем и свекровью в Москве. По ее словам, им удается избегать скандалов.