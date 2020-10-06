Умер Рубен Акопян 

«Харизматичный ведущий и обаятельный интервьюер, влюбленный в музыку и прямой эфир, которому посвятил 25 лет своей жизни, он всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Голос Рубена знали и любили миллионы слушателей по всей стране. А его неоспоримый и всеми признанный талант был отмечен главными отечественными радионаградами», — говорится в некрологе.