Умер Рубен Акопян 

Диджей «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет. Об этом говорится в некрологе на сайте радиостанции.
В сообщение отмечается, что смерть ведущего вечернего шоу «Однажды в городе» стала огромной потерей для коллектива радиостанции.
«Харизматичный ведущий и обаятельный интервьюер, влюбленный в музыку и прямой эфир, которому посвятил 25 лет своей жизни, он всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Голос Рубена знали и любили миллионы слушателей по всей стране. А его неоспоримый и всеми признанный талант был отмечен главными отечественными радионаградами», — говорится в некрологе.
Коллектив «Радио 7» и «Европейской медиагруппы» выразил искренние соболезнования родным и близким ведущего.
По предварительной информации, Рубен Акопян скончался из-за остановки сердца, сообщает «СтарХит».
«Рамблер» писал, что ранее на 79-ом году жизни скончался физик-теоретик, философ, богослов и переводчик произведений Джеймса Джойса Сергей Хоружий.