Ректор МГИМО покинет свой пост

Информацию о возможном уходе Торкунов, который занимает свою должность уже почти 30 лет, слышали ещё два источника, близких к МГИМО. 26 августа ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом пребывания в должности ректора, передаёт РБК.

До весны 2020 года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, однако учредитель учебного учреждения мог продлить срок пребывания руководителя в должности ещё на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания на должности ограничивалось тремя сроками.