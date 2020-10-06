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Ректор МГИМО Торкунов покинет свой пост

News.ruиещё 13
1 час назад
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдёт в отставку, заявил источник, близкий к МИД РФ, и подтвердил федеральный чиновник.
Ректор МГИМО покинет свой пост
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»Сергей Киселев/АГН «Москва»
Информацию о возможном уходе Торкунов, который занимает свою должность уже почти 30 лет, слышали ещё два источника, близких к МГИМО. 26 августа ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом пребывания в должности ректора, передаёт РБК.
До весны 2020 года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, однако учредитель учебного учреждения мог продлить срок пребывания руководителя в должности ещё на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания на должности ограничивалось тремя сроками.
Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнесмен Олег Дерипаска получил награду почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова.
Общество,Анатолий Торкунов,Олег Дерипаска,МГИМО,МГУ,МИД,
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