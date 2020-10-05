Россияне смогут получить по гектару в Арктике

Законопроект о бесплатном предоставлении земли в арктических регионах внесен Минвостокразвития в правительство. Документ позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности.

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Опыт выдачи дальневосточных гектаров показал простоту, эффективность и востребованность этого механизма, отметил недавно вице-премьер Юрий Трутнев

"Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий - соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", - сказал он.

В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90% из них живут в городах, причем довольно крупных - таких как Мурманск, Архангельск, Норильск, говорит замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков

"Земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер", - отметил он.

Порядок получения арктических гектаров решено было добавить в закон о дальневосточном гектаре. Право на получение земельных участков на территории Арктики в первые 6 месяцев действия закона будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. После окончания этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника программы по переселению соотечественников.