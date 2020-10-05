Коронавирус возвращается: Подмосковье ждет усиление мер 

«Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — сказал губернатор на совещании с правительством области.

Он отметил, что повторения весеннего локдауна не хочется никому, поэтому в соблюдении требований Роспотребнадзора «нужна строгость».

«Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе», — заявил Воробьев.

Глава региона попросил ответственных лиц «подобрать ключ» к гражданам, которые не соблюдают масочно-перчаточный режим и безопасную дистанцию, спокойно разъяснять им о важности данных требований.

Как сообщал «Рамблер», в Московской области за сутки выявлено 822 случая заболевания коронавирусом. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались 579 человека. Всего на данный момент в регионе зафиксирован 15 761 случай заболевания.