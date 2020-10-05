Умер участник группы художников «Митьки»

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Умер один из основателей известной группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров . Ему было 69 лет.

Об уходе артиста из жизни сообщил художник, писатель и режиссёр Виктор Тихомиров

Умер мой брат, — написал в Facebook.

В группе во «ВКонтакте», посвящённой творчеству Тихомирова, уточняется, что он «ушёл неожиданно для близких».

Группа «Митьки» сформировалась в 1980-х годах. В неё входили около двух десятков участников. Коллектив был назван в честь идеолога объединения Дмитрия Шагина