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Умер участник группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Умер участник группы художников «Митьки»
Фото: globallookpress.com
Умер один из основателей известной группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров. Ему было 69 лет.
Об уходе артиста из жизни сообщил художник, писатель и режиссёр Виктор Тихомиров.

Умер мой брат, — написал в Facebook.

В группе во «ВКонтакте», посвящённой творчеству Тихомирова, уточняется, что он «ушёл неожиданно для близких».
Группа «Митьки» сформировалась в 1980-х годах. В неё входили около двух десятков участников. Коллектив был назван в честь идеолога объединения Дмитрия Шагина.
В московском Музее русского импрессионизма в сентябре началась выставка художника Сергея Виноградова. Она получила название «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь», писал NEWS.ru.
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Общество , Другое , Виктор Тихомиров , Владимир Тихомиров , Сергей Виноградов , Дмитрий Шагин
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