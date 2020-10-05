«Золотую судью» проверят из-за прогулов 

По данным СК, в 2016-2019 годах Хахалевой прогуляла 128 дней, но получила за них более 650 тысяч рублей зарплаты. Mash утверждает, что она давала недостоверную информацию о своих отлучках и скрывала некоторые поездки.

Именно за прогулы Хахалеву в июле 2020-го лишили статуса судьи. Она уже обратилась с жалобой на это решение в Верховный суд.

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев , с которым судья находится в разводе. Также она подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей.

Резонанс вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».