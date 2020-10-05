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«Золотую судью» проверят из-за прогулов 

Мария Иванова 20 минут назад
«Золотую судью» проверят из-за прогулов
Фото: соцсети
Следователи проверят бывшую судью Елену Хахалеву из-за прогулов. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Следственном комитете (СК) России считают, что судья забывала предупреждать о своих отлучках, но зарплату получала вовремя.
По данным СК, в 2016-2019 годах Хахалевой прогуляла 128 дней, но получила за них более 650 тысяч рублей зарплаты. Mash утверждает, что она давала недостоверную информацию о своих отлучках и скрывала некоторые поездки.
Именно за прогулы Хахалеву в июле 2020-го лишили статуса судьи. Она уже обратилась с жалобой на это решение в Верховный суд.
Как сообщал «Рамблер», Хахалева получила широкую известность после того, как в июле 2017 года адвокат Сергей Жорин опубликовал информацию о свадьбе ее дочери. Жорин утверждал, что на это мероприятие было потрачено около двух миллионов долларов, а гостей свадьбы развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев, с которым судья находится в разводе. Также она подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей.
Резонанс вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».
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Комментарии
Общество , Иосиф Кобзон , Елена Хахалева , Валерий Меладзе , Николай Басков , Роберт Хахалев , Сергей Жорин , Вера Брежнева , СКР
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