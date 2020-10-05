Сколько нужно платить, чтобы россиянки захотели рожать

Почти половина россиян репродуктивного возраста — от 18 до 45 лет — не хотят становиться родителями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Не собираются вообще заводить детей 46% респондентов. Причем женщин среди «отказников» больше, чем мужчин — 51% против 41%. Тех же, кто все же думает о наследнике, 42% — в большинстве своем, это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Самые распространенные причины отказа от рождения ребенка — отсутствие партнера, а также финансовые трудности и проблемы с жильем. Женщин также удерживают от деторождения проблемы, связанные со здоровьем, возрастом и карьерой.

Аналитики НАФИ отмечают, что с 2018 года доля бездетных граждан РФ , которые хотят стать родителями, сократилась до 60%, а доля родителей, желающих завести еще одного ребенка, выросла до 25%.

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — считает замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Все так, наверное…

Но сможем ли мы с таким подходом выбраться из той самой «демографической ловушки», о чем говорил в своем январском послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин ? Для чего, собственно, и был предложен им новый пакет беспрецедентных мер поддержки семьи.

С 1 января, напомним, материнский капитал выплачивается за первого ребёнка, а сама программа продлена до 2026 года. Размер выплаты составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семьям, получившим маткапитал на первого, добавят еще 150 тыс. руб. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тыс. руб. И сумма эта будет индексироваться в соответствии с инфляцией.

Но это лишь часть тех мер, которыми государство готово стимулировать рождаемость в стране. Все очень существенные и затратные. Но если рожать не хотят, в принципе, то как они помогут исправить ситуацию с демографией?

— К сожалению, не помогут, — считает директор Института демографических исследований РАН Сергей Рязанцев. — Потому что сейчас, если мы хотим выправить демографическую ситуацию, в российской семье должно быть, как минимум, два-три ребенка. А если половина жителей страны вообще не хотят иметь детей, понятно, что мы не добьемся необходимых показателей.

Конечно, то, что государство постоянно разрабатывает новые меры поддержки семьи, это прекрасно. Это делать нужно.

Но есть вторая объективная причина, о которой часто забывают — ситуацию с демографией усугубляет то, что женщин репродуктивных возрастов у нас сейчас гораздо меньше, чем было пять, тем более, десять лет назад. Иначе говоря, сейчас вступило в репродуктивный возраст численно меньшее поколение женщин.

Так что проблемы рождаемости в России, с одной стороны, конечно, связаны с материально-культурно-социальным аспектом. С другой стороны, они в чистом виде обусловлены еще и возрастной структурой.

Именно эти факторы пока удерживают нас в той самой «демографической яме». И спасет нас только рождение двух-трех детей в семье — не меньше. Но пока это больше фантазия.

«СП»: — Какую роль тогда играет программа материнского капитала?

— Во-первых, любые меры поддержки семьи необходимы. Они помогают — путь частично, — но погасить снижение рождаемости.

Вот если бы материнского капитала не было, то рождаемость в России была бы еще ниже. Эта программа помогла стимулировать рождение вторых и третьих детей в семье. На первых она практически не влияла, на четвертых и далее — тоже. Но по вторым и третьим детям прирост был максимальный.

«СП»: — А это не странно, что женщин, которые отказываются от рождения детей, больше, чем мужчин? И можно ли как-то их заставить изменить эту позицию?

— Вообще этот вопрос слабо изучен. Скажу так: стимулировать рождение первого ребенка, в принципе, бесполезно с точки зрения прироста показателей рождаемости. Это показывают исследования. Потому что ориентиры на первого ребенка, они или есть, или их нет. И если они отсутствуют, то фактически что-либо сделать тут невозможно. Но это надо дополнительно изучать.

Сейчас в России уже платят за рождение первого ребенка — это предусматривается программой материнского капитала, и такой опыт есть в ряде регионов.

Но с точки зрения массового прироста это мера малоэффективная. То есть лучше стимулировать рождение второго-третьего ребенка.

Что касается идеологии чайлдфри, сторонницы которой сознательно отказываются иметь детей, то это вопрос слабо изученный. И пока нет понимания, почему это явление становится массовым. Мне кажется, в основе здесь сочетание нескольких факторов — социальных, психологических и т.д. Но серьезных исследований на этот счет слишком мало. Поэтому нужно работать в этом направлении.

Юрия Крупнова, данные, которые приводит НАФИ, правдоподобны и очень показательны: По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, данные, которые приводит НАФИ, правдоподобны и очень показательны:

— У всех народов на протяжении многих веков потребность в детях рассматривалась, как естественная. Но за последние полвека произошел полный слом этой парадигмы. Впервые во всемирной истории. Не только в России. В Японии и даже католической Италии ситуация еще хуже. Впервые очень многие люди молодые не хотят становиться родителями.

«СП»: — Почему не хотят?

— Это вопрос, связанный с социокультурными установками населения. Вопрос базовой идентичности человека, где семья не является основой существования.

Это можно сравнить с тем, условно говоря, что люди во всем мире вдруг стали ходить на голове. Или с тем, что появилась новая раса, у которой совершенно иные представления о предназначении человека. Особенно это касается подростков, у которых вообще непонятно, что там, в головах. И что будет у них в 20 лет.

То есть, это всемирно историческая проблема — семья фактически перестает быть базовой формой существования, базовым способом жизни.

«СП»: — То есть дело не в финансовом благополучии, потому что в бедных странах детей, как известно, рождается больше?

— Я говорю о другом. В бедных странах просто сознание запаздывает лет на двадцать-сто по сравнению с богатыми странами. Но тренды все те же самые. И через пару десятков лет в Нигерии будет то же самое, что в Москве.

Поэтому говорить о том, что сто лет назад крестьянки на Руси рожали якобы в голоде и холоде по пятнадцать детей, начиная с возраста 14 лет, нет смысла.

Сегодня человечество, это новые пришельцы. И для них подобные сопоставления не работают.

Исходный вопрос в том, что, если говорить социологическим языком демографов, потребности в детях практически не стало. Потребность в детях, это потребность в семье, потому что семья без детей это тоже некий нонсенс. А потребность в семье и детях, это потребность в продолжение родовой истории. Соответственно, родовых традиций, которые раньше были естественными.

То есть люди просто не спрашивали: женились, свадьба прошла, через девять месяцев появлялся ребенок. Поэтому и говорили раньше, что надо второго стимулировать, третьего, а первый сам появится.

Сейчас и первый сам не появляется. Потому что все умные, образованные и контрацептивные возможности бесконечные. А разговоры про экономику, карьеру, про гражданский брак, про то, что дети должны быть желанные, это все отговорки. Идеологические обоснования того факта, что люди не хотят рожать.

«СП»: — Но, человечество так, простите, сойдет на «нет»…

— Да, мы вымираем с 1964 года. А в «девяностые» это стало и фактически заметно, с точки зрения цифр. И даже если мы еще в два раза детские пособия увеличим, все равно к концу столетия нас будет половина. Простая арифметика: если сегодня у нас в среднем полтора ребенка на женщину, то мы будем неумолимо уменьшаться в численности, и через 80 лет нас останется половина.

Единственный способ этого избежать — на одну женщину должно быть два с половиной ребенка, как минимум. То есть, если мы хотим, действительно, обеспечить естественный прирост населения, то ставку надо делать на многодетную семью.

Святейший Патриарх Кирилл несколько лет назад еще говорил о том, что нужен федеральный закон о статусе многодетной семьи, который бы поднял серьезно многодетную семью — социально, экономически и т.д. Задал ли ее как ту норму, к которой нужно идти всем…

Валентина Матвиенко тогда поддержала это предложение, обещала создать рабочую группу… Время идет, а законопроекта нет даже в предварительном виде. А те бумажки, которые подготовили, они просто ни о чем — о том, что многодетная семья, это очень хорошо.

Проблема заключается в том, что не все осознают, насколько это важно.

Кстати, единственный из руководства страны, кто это осознает, это Путин. В 2012 году еще он сказал: «Я знаю, что со мной многие не согласятся, но нормой в России должна стать семья с тремя детьми».