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Россияне боятся жестких ограничений в Москве 

Лера Букина 45 минут назад
Россияне боятся жестких ограничений в Москве
Фото: ТАСС
53% опрошенных на портале «Рамблер» заявили, что их сильно пугает возможное ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве, поскольку устали от ограничений. Не испытывают беспокойства 47% россиян — они свыклись с ситуацией.
Сегодня стало известно о том, что мэрия Москвы прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, один из них — возвращение к пропускному режиму. Но 61% россиян не считают, что ужесточение мер по борьбе с коронавирусом столь эффективно. По их мнению, люди могут столкнуться с иными заболеваниями, которые не имеют ничего общего с COVID-19, однако являются очень опасными. Так, по их словам, люди жертвуют здоровьем, а распространение коронавируса лишь приостанавливается. Однако 30% участников одобрительно высказываются об ужесточении мер в Москве. Чем меньше, по их словам, люди контактируют друг с другом, тем быстрее страна может побороть заболевание. 9% россиян не смогли оценить, насколько эффективно ужесточение мер по борьбе с таким недугом.
Исследование, проведенное аналитиками Рамблера, показало, что менее половины опрошенных (42%) смогут с большим трудом пережить такое испытание вновь (введение жестких карантинных мер). Они считают, что очередные запреты будут сильно давить на них психологически. Легко их смогут перенести 39% россиян — они уже знают, чем себя займут в случае повторения событий. 18% участников пока не знают, легко ли им будет принять ситуацию.
Россияне опасаются того, что жесткий режим ограничений продлится долго, если его вновь введут. Так, 49% опрошенных предполагают, что карантин продлится более двух месяцев, 26% участников — 2 месяца, но не более того, а 25% россиян — один месяц.
Страхи россиян относительно введения повторного карантина возникают по разным причинам. Так, 39% россиян боятся штрафов за выход из дома с целью совершить прогулку, а 21% проголосовавших не боятся ничего. 20% россиян считают жесткие ограничения пустой тратой времени, 15% боятся целями днями находиться в замкнутом пространстве, а 5% респондентов боятся отсутствия возможности контактировать с людьми.
В исследовании приняли участие 3442 человека
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Общество , Правительство Москвы
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