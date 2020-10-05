«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян 

Огромное количество медуз у берега в Анапе не на шутку встревожило пользователей социальных сетей. Запечатленное на видео скопление множества морских животных, размещенное в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, уже прозвали «киселем из медуз». Сообщается, что запись была сделана на пляже Высокий.
«Мир потихоньку умирает», «Мы все умрем», «Караул», «Жуть», «Они в этом году Азовскому морю нанесли колоссальный урон, еще один такой сезон, и рыбе нечего будет есть!» — оставляют свои комментарии к ролику подписчики в соцсетях.