«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян 

«Мир потихоньку умирает», «Мы все умрем», «Караул», «Жуть», «Они в этом году Азовскому морю нанесли колоссальный урон, еще один такой сезон, и рыбе нечего будет есть!» — оставляют свои комментарии к ролику подписчики в соцсетях.