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«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
Огромное количество медуз у берега в Анапе не на шутку встревожило пользователей социальных сетей. Запечатленное на видео скопление множества морских животных, размещенное в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, уже прозвали «киселем из медуз». Сообщается, что запись была сделана на пляже Высокий.

«Мир потихоньку умирает», «Мы все умрем», «Караул», «Жуть», «Они в этом году Азовскому морю нанесли колоссальный урон, еще один такой сезон, и рыбе нечего будет есть!» — оставляют свои комментарии к ролику подписчики в соцсетях.

Общество , Видео , Анапа
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