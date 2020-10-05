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В МВД ответили на новости о задержании сына Фургала 

Мария Иванова 1 час назад
В МВД ответили на новости о задержании сына Фургала
Фото: соцсети
В полиции Хабаровского края опровергли новости о задержании сына экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В МВД отметили, что информация о задержании «гражданина 1991 года рождения» ранее появилась в СМИ.

«Данная информация не соответствует действительности. Упомянутый в сообщениях гражданин в территориальные подразделения УМВД России по Хабаровскому краю не доставлялся», — заявили в полиции.

Как сообщал «Рамблер», Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Фургала доставили в Москву и арестовали, позже президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Все обвинения Фургал отвергает.
Через несколько дней после задержания чиновника в Хабаровске начались акции в его поддержку. 5 октября появилась информация о задержании сына Фурчала Антона. Сообщалось, что на него составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия. По данным https://ren.tv/news/v-rossii/756786-zaderzhan-syn-sergeia-furgala РЕН ТВ, произошло это, так как Фурчал-Младший призывал людей участвовать в митингах в поддержку его отца.
Комментарии
Общество , Сергей Фургал , Владимир Путин , СКР , МВД , Хабаровский Край
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