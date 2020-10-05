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«Небесная птичка»: российская стюардесса взорвала Сеть 

Артём Кульша 32 минуты назад
Стюардесса Алена Глухова покорила Сеть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
25-летняя Глухова — уроженка Санкт-Петербурга, бортпроводница одной из крупных авиакомпаний. В инстаграме она публикует свои фотографии в разных образах (например, в образе модели Ким Кардашьян и главной героини фильма «Малефисента») и рецепты, рассказывает о работе и о том, какой косметикой пользуется.
В описании ее профиля сказано, что она является вице-мисс мира по версии «Топа стюардесс», а также что она беременна. В настоящее время на Глухову подписаны 370 тысяч человек.

«Бортпроводницу одной из крупных авиакомпаний тут же успели окрестить самой привлекательной небесной птичкой в стране. Судя по ответам на комплименты, Алена впечатлена поддержкой поклонников и рада нахлынувшей популярности», — сообщает «Комсомольская правда»

В сентябре, как сообщал «Рамблер», актер Сергей Жигунов сообщил, что стюардесса самолета авиакомпании «Аэрофлот» по имени Кира, в прошлом стоматолог, удалила ему зуб на борту самолета.
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Общество , Видео , Сергей Жигунов , Ким Кардашьян , Аэрофлот , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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