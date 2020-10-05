«Небесная птичка»: российская стюардесса взорвала Сеть 

Стюардесса Алена Глухова покорила Сеть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

25-летняя Глухова — уроженка Санкт-Петербурга , бортпроводница одной из крупных авиакомпаний. В инстаграме она публикует свои фотографии в разных образах (например, в образе модели Ким Кардашьян и главной героини фильма «Малефисента») и рецепты, рассказывает о работе и о том, какой косметикой пользуется.

В описании ее профиля сказано, что она является вице-мисс мира по версии «Топа стюардесс», а также что она беременна. В настоящее время на Глухову подписаны 370 тысяч человек.

«Бортпроводницу одной из крупных авиакомпаний тут же успели окрестить самой привлекательной небесной птичкой в стране. Судя по ответам на комплименты, Алена впечатлена поддержкой поклонников и рада нахлынувшей популярности», — сообщает «Комсомольская правда»