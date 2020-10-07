Предсказан эффект от новых мер против коронавируса в РФ

Эффект от новых мер, направленных против распространения коронавируса в России , будет заметен через две-три недели. Об этом рассказал инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире «Национальной службы новостей».

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50 процентов сотрудников работали из дома», — напомнил он. Результаты этих ограничений будут видны в 20-х числах октября, пообещал Малышев.

Кроме того, инфекционист предположил, что до этого момента число заболевших COVID-19 может «застыть» на сегодняшних показателях. В настоящее время число новых зараженных превышает число тех, кого выписывают из больниц, однако российское здравоохранение готово к этому, заверил он.

Малышев высказался против введения повторного карантина. «Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений», — объяснил врач.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.