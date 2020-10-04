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Назван «самый опасный предмет» для защиты от коронавируса 

РИА Новости 13 минут назад
Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID
Фото: РИА Новости
Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.

"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.

Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.
Алексеева также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.
Кроме того, она посоветовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.
Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.
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Общество , Роспотребнадзор , Вечерняя Москва
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