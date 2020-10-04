Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID

Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.

"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.

Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора : носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.

Алексеева также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.

Кроме того, она посоветовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.

Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.