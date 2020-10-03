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Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах 

РИА Новости 10 минут назад
«Предатель, продался за конфетку»: Мясников о Навальном
Фото: РИА Новости
Доктор Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал Алексея Навального предателем, который "продался за конфетку".
Ранее блогер в интервью немецкому Der Spiegel заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские медики назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.
Мясников назвал заявление блогера в адрес коллег клеветой.

"Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому, что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое… Мне бы, например, было обидно", — заявил он.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.
"Вы точно доктор?": Навальный ответил Мясникову
Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.
Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Алексей Навальный , Александр Мясников , Spiegel
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