«Предатель, продался за конфетку»: Мясников о Навальном

Ранее блогер в интервью немецкому Der Spiegel заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские медики назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.

Мясников назвал заявление блогера в адрес коллег клеветой.

"Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому, что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое… Мне бы, например, было обидно", — заявил он.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.

Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.

Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.