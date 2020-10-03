В России усомнились в слабости второй волны коронавируса 

«Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением», — признался специалист, добавив, что об интенсивности новой вспышки инфекции можно будет судить через несколько дней. Альштейн добавил, что у россиян еще не сформировался коллективный иммунитет и единственный способ усилить его — провести массовую вакцинацию.