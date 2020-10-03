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В России усомнились в слабости второй волны коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В России усомнились в слабости второй волны коронавируса
Фото: РИА Новости
Вторая волна коронавируса в России не обязательно окажется слабее первой, начавшейся весной текущего года. Об этом РБК заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением», — признался специалист, добавив, что об интенсивности новой вспышки инфекции можно будет судить через несколько дней. Альштейн добавил, что у россиян еще не сформировался коллективный иммунитет и единственный способ усилить его — провести массовую вакцинацию.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет существенное слабее, чем весной и осенью 2020-го. Еще один резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года. Спад заболеваемости уже не будет быстрым, добавил вирусолог. По его мнению, в нашей популяции инфекция задержится надолго.
В России за последние сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровели 975 859 человек.
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Общество , Анатолий Альтштейн , МГУ , РБК
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