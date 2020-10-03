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Россияне пожаловались на ожоги глаз после купания на Камчатке 

Майк Габриелян 1 час назад
Ожог глаз, тошнота и кашель: что творится на Камчатке
Фото: РИА Новости