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Результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября

ТАСС
2 часа назад
Экологическая ситуация на Камчатке, где специалисты выявили загрязнение участков акватории Авачинского залива, находится под контролем, результаты анализа проб воды будут известны 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
Результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября
Фото: ТАССТАСС
"Ситуация [находится] под контролем федеральных и региональных властей. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, ждем результатов. Дополнительную информацию принимают от жителей местные власти и представители Росприроднадзора", - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.
Как уточняет министерство, экологическая обстановка сейчас анализируется, создана рабочая группа.
"Пробы воды уже взяты. Результаты будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные", - добавили в ведомстве.
Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа, там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе.
Общество,Экология,Дмитрий Кобылкин,Юрий Трутнев,Минприроды,
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