Результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа, там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе.