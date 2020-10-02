Россияне не рады продлению школьных каникул 

Менее половины опрошенных на портале «Рамблер» (39%) считают, что необходимо привыкнуть к ситуации с коронавирусом, не прибегая к жестким ограничительным мерам. Они считают, что продлевать школьные каникулы — не самая лучшая идея. Об этом свидетельствуют результаты проведённого с 1-2 октября исследования. В инициативе продлить школьные каникулы 37% россиян не видят никакого смысла, так как вирус, по их мнению, за это время никуда не исчезнет. Они считают, что заражение вирусом — это лишь вопрос времени, а одна неделя ничего не решит. И лишь 24% россиян одобряют продление осенних школьных каникул, так как их волнует вопрос безопасности детей.

35% опрошенных являются родителями учеников младших классов, у 25% участников нет детей, учащихся в школе. У 21% респондентов есть несколько детей, которые учатся в младших классах, а у 19% проголосовавших в принципе нет детей.

Как сегодня стало известно, в Госдуме предложили предоставить отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в связи с коронавирусом. 42% опрошенных считают, что их работодатели не предоставят им такой возможности. 29% россиян заявили, что их данный вопрос не касается. 13% участников не работают. 12% пока не знают, позволят ли их работодатели уйти в отпуск. Лишь 4% уверены в том, что им предоставят такую возможность.

Предоставление родителям учеников младших классов оплачиваемого отпуска на время каникул — хорошая идея. Об этом заявили 45% опрошенных. По их мнению, работать и ухаживать одновременно за детьми — очень тяжело. 28% россиян не оценили данную инициативу. Они считают, что россиянам нужно больше работать, чтобы зарабатывать деньги, а не отдыхать. У 27% респондентов нет определенного мнения на этот счет.

Прогнозы россиян относительно сроков победы над коронавирусной инфекцией у всех разные. Так, например, 40% опрошенных считают, что для этого потребуется более 2 лет, 26% — год, 15% — полгода, 10% — два года, но не более того, 9% — полтора года.

В исследовании приняли участие 1428 человек.