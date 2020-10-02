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Рошаль ответил на критику Навального в адрес омских врачей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Рошаль заступился за омских врачей
Фото: РИА Новости
Президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль ответил на обвинения блогера Алексея Навального, который назвал омских врачей «убийцами».

«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, — значит, я убийца?» — сказал Рошаль «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что именно омские врачи спасли жизнь Навальному, в этом есть и заслуга главврача больницы.

«В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде (…) задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», — сказал Рошаль.

Ранее Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в адрес лечивших его омских врачей, передает портал ngs55.ru.

«На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», — сказал блогер.

Медицинское сообщество Омска крайне резко ответило на критику блогера. В заявлении говорится, что «только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают (…) в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий»
Врач и телеведущий Александр Мясников ранее в пятницу жестко ответил на критические высказывания Навального в адрес лечивших его омских врачей.
Также Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» — блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.
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Комментарии 1
Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников , Владимир Путин , Леонид Рошаль , Вячеслав Володин , Госдума , Новосибирский городской сайт , Spiegel , Lenta.ru , Рошаль
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