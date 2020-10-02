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«Стягивал майку»: секс-скандалы в «Что? Где? Когда?» 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский и его коллеги по игре «Что? Где? Когда?» подозреваются в сексуальных домогательствах к школьницам. В секс-скандале разбиралась «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Скипский оказался в центре сексуального скандала после того, как журналистка Екатерина Аренина рассказала в соцсетях, что он приставал к ней, пытался поцеловать и звал к себе домой. При этом на тот момент Арениной было всего 15 лет и Скипский преподавал у нее географию. В комментариях к твиту Арениной еще несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского.
По данным корреспондента «Комсомольской правды» Ульяны Скойбеды, проведшей собственное расследование, всего в различных соцсетях против знатока и его коллег было выдвинуто 43 обвинения. При этом большинство девушек писало анонимно.

«Скипский встретил меня после ЕГЭ, мы гуляли, я привела его на крышу, где случилась реальная попытка насилия: он стягивал с меня майку, и ругался, что я «ломаюсь», — рассказала одна из них.

По словам другой, отношения со Скипским у нее начались, когда ей было 14 лет, и два года он готовил ее к сексу. А как только ей исполнилось 16 лет, они переспали.
Также в домогательствах к несовершеннолетним были заподозрены пермский тренер Александр Барышников и казанский — Айрат Мухарлямов. Барышников, по словам его бывшей ученицы, трогал ее, когда она еще училась в 10 классе, клал руку на колено, пытался провожать до дома, отпускал двусмысленные шутки. А Айрата Мухарлямова также его бывшие ученицы обвинили в приставаниях и двусмысленных намеках.
При этом большинство из девушек отказалось общаться с журналисткой издания и рассказывать подробности.
Комментарии
Общество , Видео , Михаил Скипский , Комсомольская правда
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